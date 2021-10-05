Bu sezon pes etmiyor

Geçen sezon 40 haftalık lig maratonunda G.Saray, yenik duruma düştüğü 5 maçta geri dönebilirken, Göztepe ve Yeni Malatya'yı yenip Sivas, Karagümrük ve Trabzon'la berabere kalmıştı. Geçen sezon 9 puanı geridengelerek kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon 8 haftada bu istatistiğe ulaştı. Hatay ve Göztepe'den sonra Çaykur Rize karşısında skoru lehine çeviren Aslan, 9 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon uzatmada yediği gollerle Alanya, Karagümrükve Rize'ye yenilen Galatasaray, 2. haftada Hatayspor'u Luyindama'nın bitime 2 dakika kala attığı golle yıkmıştı. Rize'deki galibiyetise uzatmanın son atağında geldi.