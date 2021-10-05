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Giriş Tarihi: 6.10.2021 06:22 Son Güncelleme: 6.10.2021 06:22

Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

Bugün 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluş günü sebebiyle İstanbul’da pek çok etkinlik düzenlenecek. Bu anlamlı ve önemli günde İstanbul’da okula gidecek olan öğrenciler ile velileri merak içerisinde Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? ve İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt arıyor. Merak konusu olan İstanbul’da okullar tatil mi? ve İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

İstanbul'un Kurtuluş günü her yıl 6 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu önemli günde İstanbul'da öğrenim gören çok sayıda öğrenci ile velileri İstanbul'da okullar tatil mi? ve İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş gününde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bilgiler şöyle;

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

İşte 2021'in resmi tatil günleri…

  • Yılbaşı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • Ramazan Bayramı

  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü resmi tatiller arasında yer almadığından, İstanbul'da yer alan okullar tam gün eğitim ve öğretime devam edecektir.

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Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?
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