Cristiano Ronaldo’dan sevenlerini duygulandıran paylaşım! Jose Semedo’nun eşi...

Manchester United'ın 36 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, en yakın arkadaşlarından biri olan Jose Semedo'nun eşi Soraia'nın ani ölümü sonrası Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
RONALDO'NUN SEMEDO'NUN ACISINI PAYLAŞTI
Semedo'nun 34 yaşındaki eşi Soraia, perşembe günü bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ronaldo, Lizbon'dan eski takım arkadaşı olan Semedo'nun acısını paylaşmayı unutmadı.
"FUTBOL DAHİL HER ŞEYİN ARKA PLANDA KALDIĞI ZAMANLAR..."
36 yaşındaki Ronaldo, Semedo'nun eşinin vefatı sonrası Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Ronaldo, eşi Georgina, Semedo ve eşi Soraia'nın olduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı: "Futbol dahil her şeyin arka planda kaldığı zamanlar vardır…"
"SEVGİLİ SORAİA ARAMIZDAN AYRILDI..."
"Hayatın bana verdiği en yakın arkadaşlardan biri Semedo'nun eşi sevgili Soraia, ne yazık ki geçen hafta aramızdan ayrıldı. Kardeşim Semedo'nun ve ailesinin bu acısını hiçbir şey silemez.
"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
"Ama bugün, her zaman olduğu gibi bu zor zamanlar için yine birlikteyiz. Huzur içinde uyu sevgili arkadaşım. Seni asla unutmayacağız."
Eski Sheffield Wednesday ve Charlton oyuncusu olan Semedo, Ronaldo ile Lizbon gençlik akademisinden beri arkadaşlığını devam ettiriyor. İki oyuncu aileleriyle birlikte tatiller yapar ve bol bol zaman geçirirlerdi.
SEMEDO'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER!
Jose Semedo daha önce Ronaldo için şunları söylemişti: "Her şeyi Ronaldo'ya borçluyum. O olmasaydı akademiden atılır ve büyüdüğümde mahalleye geri dönerdim. Çünkü çocukluk arkadaşlarımın çoğu hapiste ya da uyuşturucu bağımlısı. Spor kariyerimi, çocuklarımı ve ailemi Ronaldo'ya borçluyum.
Juventus'ta geçirdiği 3 sezonun ardından mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği söylentileri ortalarda dolanan Ronaldo, ani bir kararla Manchester United'a imza atmıştı. Efsanesi olduğu takıma harika bir şekilde dönen Ronaldo, çıktığı maçlarda fark yaratmayı başardı.
RONALDO SOLSKJAER'E TEPKİ GÖSTERDİ
Bu hafta ligde Everton maçında ilk 11'de başlamayan Ronaldo, ikinci yarıda oyuna dahil olsa da skoru, takımı lehine çevirmeyi başaramadı. Maç sonunda ise Portekizli yıldızın oldukça sinirli olduğu ve kimseyle konuşmadan direkt olarak soyunma odasına gittiği görüldü. Maç 1-1 sona ermişti.