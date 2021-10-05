Cyle Larin parada yüksekten uçtu

Beşiktaş yönetimi, Kanadalı golcünün 1.6 milyon Euro olan yıllık ücretine 150 bin Euro zam yaparak sözleşme uzatmak istiyor. Larin ise 2.5 milyon Euro ve imza parasında ısrarcı
Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı. Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.
2.5 MİLYON EURO + İMZA PARASI
Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi. Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ınoyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi. Maaş konusunun ise görüşülmeye devam ettiği kaydedildi.