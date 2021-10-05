Her hafta Salı akşamı ATV ekranlarına gelen EDHO yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi için "EDHO bugün bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak ve fragman yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son bilgiler.