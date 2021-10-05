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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:27 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:28

EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm merakla bekleniyor. Pek çok dizinin Eylül ayında yeni sezon yayın hayatına başlaması ile birlikte dizinin hayranları “EDHO yeni sezon ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; dizi her hafta Salı akşamları izleyicisi ile buluşurken “EDHO bugün bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” soruları bugünün gündem konusu oluyor. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman, bugün var mı? İşte son bilgiler.

Her hafta Salı akşamı ATV ekranlarına gelen EDHO yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi için "EDHO bugün bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak ve fragman yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son bilgiler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm bu akşam yayımlanmayacak. ATV kanal yayın akışında da yer almayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayımlanmadığı için yayın tarihi de belli olmadı.

ATV KANAL YAYIN AKIŞI 5 EKİM

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

22:20 Bir Zamanlar Çukurova

ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ (5 EKİM 2021 SALI)

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Konu ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizin içerisinde olacaktır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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