Her hafta Salı akşamı ATV ekranlarına gelen EDHO yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi için "EDHO bugün bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak ve fragman yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son bilgiler.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm bu akşam yayımlanmayacak. ATV kanal yayın akışında da yer almayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayımlanmadığı için yayın tarihi de belli olmadı.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI 5 EKİM
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 4
22:20 Bir Zamanlar Çukurova
EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Konu ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizin içerisinde olacaktır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.