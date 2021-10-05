En büyük olmak ıstıyorum

Belözoğlu: “Başakşehir’de Buruk’a nasip olan şampiyonluğu ben de yaşamak istiyorum. Hayalim, ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak”
Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrasında anlaşma sağlanan Emre Belözoğlu dün resmi imzayı attı. 41 yaşındaki teknik adam ile2023 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı. Belözoğlu, Aykut Kocaman ile görüştüğünü belirtirken Başakşehir'de futbolcu olarak kazanamadığı şampiyonluğu istediğini söyledi. Geçen sezon F.Bahçe'yi 10 maçta çalıştıran ve 2.3 puan ortalaması yakalayan Belözoğlu, şöyle konuştu: "Başakşehirailesinin her zaman ilk 3 hedefinde olduğunubiliyorum. Okan Buruk'a nasip olanşampiyonluğu ben de yaşamak istiyorum.Futbolculuğumda yaşayamadığım şampiyonluğuumarım hoca olarak yaşarım.Hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu enbüyük teknik adamlardan birisi olmak."