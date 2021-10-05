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Giriş Tarihi: 5.10.2021

En büyük olmak ıstıyorum

En büyük olmak ıstıyorum

Belözoğlu: “Başakşehir’de Buruk’a nasip olan şampiyonluğu ben de yaşamak istiyorum. Hayalim, ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak”

Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrasında anlaşma sağlanan Emre Belözoğlu dün resmi imzayı attı. 41 yaşındaki teknik adam ile 2023 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı. Belözoğlu, Aykut Kocaman ile görüştüğünü belirtirken Başakşehir'de futbolcu olarak kazanamadığı şampiyonluğu istediğini söyledi. Geçen sezon F.Bahçe'yi 10 maçta çalıştıran ve 2.3 puan ortalaması yakalayan Belözoğlu, şöyle konuştu: "Başakşehir ailesinin her zaman ilk 3 hedefinde olduğunu biliyorum. Okan Buruk'a nasip olan şampiyonluğu ben de yaşamak istiyorum. Futbolculuğumda yaşayamadığım şampiyonluğu umarım hoca olarak yaşarım. Hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan birisi olmak."

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