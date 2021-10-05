Ersun Yanal kazandığından çok kaybetti! 327 günlük karne...

GEÇEN SEZONUN 9'UNCU HAFTASINDA GÖREVE GELDİ

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, 2020-2021 sezonunun 6'ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1'lik yenilgi sonrası Tamer Tuna'nın yerine göreve getirildi. Kırmızı beyazlı ekip, sonrasında oynadığı Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarına alt yapı hocalarıyla çıkarken, Ersun Yanal, Antalyaspor ile ilk maçına 9'uncu hafta oynanan ve 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor ile çıktı.





GEÇEN SEZON 32 LİG MAÇINDA YER ALDI

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligde Antalyaspor'un başında 32 müsabakada görev alırken, 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. Bu maçlarda takımı 32 gol atarken, kalesinde 43 gole engel olamadı. Ersun Yanal'ın takımı sezonu 44 puanla tamamlarken, bu puanların 35'i kendi döneminde toplandı.