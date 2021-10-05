Fenerbahçe için şampiyonluk habercisi

Bu sezon 8 hafta sonunda zirvedeki yerini bırakmayan Fenerbahçe, 8 sezon önceki şampiyonluğun yolunda ilerliyor. 2013- 14'te Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 19 puan toplayan sarı-lacivertliler zirve keyfi yaşamış, sezonu ise zaferle kapattıktan sonra bir daha şampiyonluk kupası kaldıramamıştı. 8 yıl aradan sonra bu kez Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk habercisi gibi ilk 8 hafta geçirdi.

EN KÖTÜSÜ PHİLLİP COCU OLDU

Yanal sonrasında 2014-15'te İsmail Kartal ile yola devam eden F.Bahçe, 8 haftada 16 puan alırken 2015-16'da Pereira ile 17 puan toplamıştı. 2018-19'da Phillip Cocu ile başladığı sezonda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve 8 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2019-20'de Ersun Yanal ile sezona girdi ancak 8 haftada 14 puan toplayabildi. Geçen sezon Erol Bulut 17 puanda kaldı.