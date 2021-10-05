Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe için şampiyonluk habercisi
Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:10

Fenerbahçe için şampiyonluk habercisi

SUAT UMURHAN
Fenerbahçe için şampiyonluk habercisi

Fenerbahçe 8 sezon aranın ardından en iyi 8 haftalık performansını sergiledi.

Bu sezon 8 hafta sonunda zirvedeki yerini bırakmayan Fenerbahçe, 8 sezon önceki şampiyonluğun yolunda ilerliyor. 2013- 14'te Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 19 puan toplayan sarı-lacivertliler zirve keyfi yaşamış, sezonu ise zaferle kapattıktan sonra bir daha şampiyonluk kupası kaldıramamıştı. 8 yıl aradan sonra bu kez Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk habercisi gibi ilk 8 hafta geçirdi.

EN KÖTÜSÜ PHİLLİP COCU OLDU
Yanal sonrasında 2014-15'te İsmail Kartal ile yola devam eden F.Bahçe, 8 haftada 16 puan alırken 2015-16'da Pereira ile 17 puan toplamıştı. 2018-19'da Phillip Cocu ile başladığı sezonda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve 8 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2019-20'de Ersun Yanal ile sezona girdi ancak 8 haftada 14 puan toplayabildi. Geçen sezon Erol Bulut 17 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, sorun düzeldi mi??
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş, erişim problemi var mı, devam ediyor mu?
Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremedi! İlk resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe için şampiyonluk habercisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA