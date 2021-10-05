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Giriş Tarihi: 5.10.2021 22:37 Son Güncelleme: 5.10.2021 22:39

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 100 gün açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan 100 gün açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 100 günlük görev sürelerinde vaatlerinin çok büyük bölümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte seçim döneminde verdikleri vaatler doğrultusunda hazırlanan raporu Galatasaray Televizyonu'nda açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, açılış konuşmasında, "Biliyorsunuz Galatasaray başkanlık seçimlerinde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve '100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız' sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray'ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan raporun detaylı sunumunu Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt yaptı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 100 gün açıklaması
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