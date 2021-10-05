Hamit Altıntop'tan prim açıklaması: "Tartışmaya kapalı olacak"

A Milli Takım'da prim konusundaki tartışmalara nokta konuldu. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, prim konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"PRİM SİSTEMİ OLUŞTURACAĞIZ"
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, prim sisteminde yeni bir düzenlemeye gideceklerini belirtip, "Şeffaf bir prim sistemimiz olacak. Başkanımız liderliğinde bir prim sistemi oluşturacağız. Her şey şeffaf ve net olacak."
"PAZARLIĞA AÇIK OLMAYACAK"
Pazarlığa açık olmayacak. Dünya Kupası'na gidersek bir jest olacaktır. Ama Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu çok net olacak. Maç maç ve bir katılma primi olacaktır. O da paylaşılacak ve hiçbir tartışmaya açık olmayacak" dedi.
Milli Takım'a Alman ekolü getirme gibi bir düşüncede olmadıklarını da vurgulayan Altıntop, "Hedefimiz kısa vadede Dünya Kupası'na katılmak. Orta vadede Avrupa Şampiyonası'nda yer almak" diye konuştu.