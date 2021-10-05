Hamit Altıntop'tan prim açıklaması: "Tartışmaya kapalı olacak"

"PAZARLIĞA AÇIK OLMAYACAK"

Pazarlığa açık olmayacak. Dünya Kupası'na gidersek bir jest olacaktır. Ama Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu çok net olacak. Maç maç ve bir katılma primi olacaktır. O da paylaşılacak ve hiçbir tartışmaya açık olmayacak" dedi.