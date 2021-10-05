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Giriş Tarihi: 5.10.2021

Hiçbir baskıdan korkmuyorum

Hiçbir baskıdan korkmuyorum

“Bu tek adam şovu değil. Beraber kaybedip, beraber kazanacağız. Baskı ne kadar büyükse kupa güzel olur” “Oyunculardan sadakat ve güven istiyorum. Kapılar kimseye kapalı değil, kimsenin de yeri garanti değil”

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç, 11 Ekim'de Letonya maçlarının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde başladı. Alman hoca, önemli görev öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı: "Bu tek adam şovu değil, ekip işi. Ben baskıdan korkmuyorum. Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur. Hep beraber kaybedeceğiz, hep beraber kazanacağız ama sorumlusu benim. Oyuncularımdan yüzde yüz sadakat, inanç ve güven istiyorum. Kapılar kimseye kapalı değil, kimsenin de yeri garanti değil. Sonuç ne olursa olsun yüzde yüzünü vermiş bir Stefan Kuntz olacak."

NORVEÇ İÇİN ZAMAN KISA
"Geçmişte alınan sonuçlar sonrasında olumsuza dönen tablonun sebeplerini araştıracağım. Oyuncuları, puzzle parçaları gibi düşünürsek, en güzel resmi oluşturmak için kullanacağız. Norveç gibi bu kadar kısa sürede oynanacak önemli bir maç varsa ona sistem değil, takım içindeki en uygun isimlerle bir kadro oluşturursunuz."

Sözleşmem sonlanırsa uçak biletimi TFF alır
ALMAN hoca, sözleşmesinde tazminat olup olmadığı yönündeki soruya gülerek, "Her sözleşmede olduğu gibi bir tazminat maddesi bulunuyor. Sözleşme sonlanırsa Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda" yanıtını verdi. Kuntz sözlerini "Ama eminim ilerleyen dönemde sözleşmeyi uzatma konuşması yapacağız" diye sürdürdü.

Güneş'le görüşmedim kendim ilerleyeceğim
MILLI Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le görüşmediğini ancak analiz ekibinden gerekli verileri aldıklarını aktaran Kuntz, "Bütün verilere rağmen ön yargısız şekilde kendi yolumdan ilerlemek istiyorum. Kafamda oyun tarzını oluşturmuş durumdayım" dedi.

Sergen Yalçın esprim çok yanlış anlaşıldı
İMZA töreninde Sergen Yalçın'ın futbol döneminde disiplinden uzak olduğunu dile getiren Kuntz, bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı: "Eğer kalpten, içinde saygı da barındırarak söylenen bu küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim. Büyütmeye gerek yok."

Kenan'ın yerine Halil
BEŞİKTAŞ'IN Altay ile oynadığı maçta el parmağı kırılan Kenan Karaman, operasyon geçireceği için A Milli Takım'ın Norveç'le oynayacağı karşılaşmanın ardından kadrodan çıkarılacak ve Letonya karşısında olmayacak. Bu nedenle aday kadroya G.Saray'dan Halil Dervişoğlu dahil edildi.

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