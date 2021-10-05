Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni hafta ile beraber en çok araştırılan konular arasında bulunan Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi; ancak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yeni yasama yılı öncesinde Beştepe'de toplandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili merak edilenleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" TALEBİMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIDIK

"Geçtiğimiz hafta BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Ülkemizin temel yaklaşımlarını tüm dünuya şile paylaşma imkanı bulduk. Uzunca bir süredir "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı ile dile getirdiğimiz küresel düzendeki değişiklik talebimizi "Daha adil bir dünya mümkündür" diyerek bir adım öteye taşıdık.

İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler de gelişmiş ülkelerde çok ağır kayıplara yol açıyor. Dün bizim küresel sistemdeki çarpıklıklara ilişkin itirazlara kayıtsız kalanlar, bugün aynı şeyleri dillendirmeye başladılar. Ülkemizin doğrudan yüzleştiği sorunlarla ilgili tespitlerin çok yakın zamanda karşılık bulacağına inanıyoruz.

SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMAYACAĞIZ

Suriye'den Afganistan'a Libya'dan Karabağ'a Afrika'nın birçok yerine kadar sergilediğimiz ilkeli duruşu bu sürece verdiğimiz katkılar olarak değerlendiriyoruz. Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak görenleri sadece seyrettikleri alanlarında sorumluluk almaktan kaçınmayacağız.

BM'nin yapısal dönüşümü şarttır. İnşallah hepimiz için çok geç olmadan bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz.

Yeni Türkevi binamız Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan, şimdiden şehrin sembollerinden biri haline geldi. Hem kendi vatandaşlarımıza hem dost ve kardeşlerimize muhteşem hizmetler vereceğimiz bu eserin hayırlı olmasını diliyorum.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINI ONAYLAYACAĞIZ

Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor.

Gereken eylem planını devreye alarak bu konuda önemli bir atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile pekiştiriyoruz.

Orta ve Uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız. Bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA DA MAĞDURLARIN YANINDA DURACAĞIZ

İklim değişikliği konusunda da safımız yine mazlumların ve mağdurların yanında olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında duracağız.

Önceki hafta sonu MÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda iş dünyamızla bir arauy geldik. Geçtiğimiz hafta Şişe Cam'ın yeni fabrikasının açılışını yaptık. Kamu işçilerimizle bir aray geldik. Kırşehir'de Ahi Evran'ın huzurunda esnaf ve sanatkarlarla buluştuk. Mersin'de ziyaretlerde bulunduk.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ HIZLA YOL ALIYOR"

Tüm bu programlarda gördüğümüz şudur; Türkiye ekonomisi hak ettiği yere gelmektedir. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisi de giderek güçleniyor.

"İSTİHDAM ORANIMIZ YÜZDE 45 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başladığımız şehir ziyaretlerinin hepsinde çok sayıda altyapı ve üstyapı çalışmalarının açılışını gerçekleştirdik. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. İhracatımız 210 milyar doları geride bıraktı. İstihdamımız artıyor. İstihdam oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 12'ye geriledi. Yakaladığımız bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanlar halkımızın moralini bozmaya çalışıyor. İçinde bulundukları yalan ve iftira bataklığına mahkum ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda devam edeceğiz. Gelişen ve büyüyen Türkiye gerçeğini gömek için dünyada olup bitenleri takip etmek yeterlidir. Biz kimseye 'Dükkanı kapatıp buraya gelin' demiyoruz. Ama herkesten hakka ve hakkaniyete uygun tutumlar beklemenin hakkımız olduğuna inanıyorum.

"AZİZ SANCAR ADINA OCAKTA DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU PROGRAMI BAŞLATIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz.

Yine TÜBİTAK tarafından Aziz Sancar adına Ocak sonunda doktora programı başlatıyoruz. Ekonomideki gelişmeleri anlattı. Bu programında Aziz hocamız bizzat seçecek ve laboravutarlarda çalışmalara başlayacaklar.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.

Önümüzdeki haftalarda Külliye'de üniversitelerimizin hepsini kapsayan bir akademik yıl açılışı töreni gerçekleştireceğiz.

"190 OLAN YURT SAYISINI 774'E ÇIKARDIK"

Türkiye, dünyanın en fazla sayıda yurda sahip ülkesidir. Son zamanlarda bazı park, bahçe banklarında yatanlar... Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur. Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıakrdık. Özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir.

1,5 MİLYON ÖĞRENCİMİZE BURS VE KREDİ VERİYORUZ

Biz şuanda 1,5 milyon öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev ve pansiyon gibi yerlerde kalmak isteyenler de bulunmakta. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamanına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yapımı devam eden, ihale aşamasında olan yurtlarımızla birlikte 110 bin yatağı daha öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

Birileri sadece yalan ve iftiralarla kendisini göstermeye çalışsınlar. Biz eser ve hizmet siyasetiyle kendimizi göstermeye devam ediyoruz. Sözlerime son vermeden önce vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uymaları ve aşılarını yaptırmaya davet ediyorum."