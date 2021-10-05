Koşuyor istiyor kazanıyor!

Takımı gençleştiren sarı-kırmızılılar Lazio maçında 118, Marsilya’da 116 km koştu. Bir idmanla çıkılan Rize’de 90+11’de hızlı hücumla gelen gol Terim’i de mest etti
İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü. Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 kmkoşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanındatakım halinde 116 km kat etti. Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti. Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü. İki rakibini ekarteeden Senegalli oyuncu, Morutan'a golpasını verirken, sol bek Ömer Bayramceza sahası içindeydi, Kerem kontratağakatılmıştı ve stoper Nelsson da hücumadesteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerdeboşuna ısrar edilmediğini gösterdi.
MOSTAFA'NIN HEM AİLESİHEM GOLLERI GELDI!
Mısırlı oyuncunun eşi, annesi ve çocuğununİstanbul'a varması ile birlikte gol hasreti de bitti 13 maçtır suskun olan Mostafa Mohamed, gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi. Mısırlı oyuncu gollerin yanı sıra takım savunmasına katkısı ile de geçer not aldı. Son dönemde özelhayatıyla ilgili sürekli olumsuzhaberler çıkan Mostafa Mohamed'in bir süre önce eşini ve yeni doğan çocuğunu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Hatta annesi de Mohamed'in yanına geldi. Özel hayatınaoldukça dikkat eden 24 yaşındakioyuncu, beklenen patlamayıRize'de yaptı. Galatasaray Yönetimi, 31 Aralık'a kadar Zamalek'e Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonuyla ilgili geri dönüş yapmak zorunda. Mohamed'ingeleceği konusunda FatihTerim henüz karar vermiş değil.