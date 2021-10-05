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Giriş Tarihi: 5.10.2021 15:46 Son Güncelleme: 5.10.2021 15:56

KYK bursu ne kadar? 2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu?

KYK bursu ne kadar? 2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu?

Üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan devlet bursu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisine sağlanan burs ve kredi imkanı bu yıl da sağlanıyor. Burs ve kredi çıkan öğrenciler, bu yıl KYK bursu ne kadar oldu diye araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla “2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte güncel burs ve kredi ücretleri.

TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışa göre her yıl yeniden hesaplanan KYK burs ücreti, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de merak edilenler arasında yer alıyor. Burs alacak olan öğrenciler, 2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yanıt bulan "KYK bursu ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ YILDA KAÇ DEFA YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

KİMLER BURSTAN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURS İÇİN ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?

  • Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.
  • Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.
  • %40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.
  • Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.
  • Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.
  • Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.

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KYK bursu ne kadar? 2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu?
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