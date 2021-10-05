KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirme sürecinde milyonlarca öğrenci okullarının bulunduğu şehirdeki yurtlara yerleştirildi. Asıl listeden boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki isimlerin yerleştirmesi sürüyor. Önümüzdeki haftalarda da Pazartesi ve Perşembe günleri yapılacak olan yerleştirmeler KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorusuyla inceleniyor. İşte KYK yurt sorgulama ekranı ile diğer detaylar.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.