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Giriş Tarihi: 5.10.2021 22:52 Son Güncelleme: 5.10.2021 22:52

Marcao kaç maç cezası kaldı? Galatasaraylı Marcao’nun cezası ne zaman bitiyor?

Marcao kaç maç cezası kaldı? Galatasaraylı Marcao’nun cezası ne zaman bitiyor?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen ve sahada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile gerginlik yaşayan Marcao, sarı-kırmızılı kulüp tarafından cezalandırılmıştı. Futbolseverler tarafından oyuncunun cezasına ilişkin detaylar merak edilerek Marcao kaç maç cezası kaldı, ne zaman bitiyor? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Marcao kaç maç cezası kaldı, ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında aldığı cezanın ne zaman sona ereceğini merak eden futbolseverler Marcao kaç maç cezası kaldı, ne zaman bitiyor? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MARCAO KAÇ MAÇ CEZASI KALDI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Marcao'nun cezasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;



Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Marcao, saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında PFDK'ya sevk edilmiş ve 8 maç ceza almıştı.



25 yaşındaki genç oyuncu söz konusu 8 maçlık cezayı sarı-kırmızılı takımın Konyaspor'la oynayacağı maçla tamamlayacak. Marcao'nun zorlu Beşiktaş derbisinde sahadaki yer alması bekleniyor.

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Marcao kaç maç cezası kaldı? Galatasaraylı Marcao’nun cezası ne zaman bitiyor?
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