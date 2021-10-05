Marcao kaç maç cezası kaldı? Galatasaraylı Marcao’nun cezası ne zaman bitiyor?

Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında aldığı cezanın ne zaman sona ereceğini merak eden futbolseverler Marcao kaç maç cezası kaldı, ne zaman bitiyor? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Marcao'nun cezasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Marcao, saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında PFDK'ya sevk edilmiş ve 8 maç ceza almıştı.
25 yaşındaki genç oyuncu söz konusu 8 maçlık cezayı sarı-kırmızılı takımın Konyaspor'la oynayacağı maçla tamamlayacak. Marcao'nun zorlu Beşiktaş derbisinde sahadaki yer alması bekleniyor.