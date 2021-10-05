2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, yarın mı başlıyor soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl e-Devlet üzerinden öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öğrenciler, bu imkandan faydalanabilmek için başvuru yapmaları gerekiyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi bu kapsamda; "KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yurt sonuçlarının ilan edilmesi ile birlikte gözler KYK burs başvurusu için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu son gelişmeler

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;