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Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:09 Son Güncelleme: 5.10.2021 09:09

Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Navtex ne işe yarar ve neden ilan edilir?

Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Navtex ne işe yarar ve neden ilan edilir?

Türk kıta sahanlığında Yunan ve Kıbrıs Rum yönetiminin ihlal teşebbüslerinin ardından “Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek?” gibi sorular halkın gündemine oturdu. Türk sularındaki bu hareketliliğin ardından bir denizcilik terimi olarak NAVTEX ne işe yarar sorusu gündeme geliyor. İşte bu terime dair merak edilen soruların yanıtı.

İki hafta önce Türk donanmasının Yunan ihlal teşebbüsünü engellemesinin ardından Kıbrıs Rum yönetimi de Malta bandıralı kiralık araştırma gemisiyle bu teşebbüsü tekrarlamaya çalıştı. Rum yönetiminin Türk kıta sahanlığında Navtex yayınlaması üzerine pek çok kişi "Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek?" sorularına yanıt arıyor. Navtex ne işe yarar, seyrüsefer bildirimi nedir? İşte bu denizcilik terimine ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına" ilişkin 16 Eylül'de NAVTEX ilan etmişti. Rum yönetimi de, NAVTEX yayınlayarak Yunanistan ve İsrail'le ortak kiraladıkları Malta bandıralı Nautical Geo gemisinin, Kıbrıs adasının batısında Türk deniz yetki alanı içinde araştırma yapacağını duyurdu, ancak gemi dün sefere çıkmak yerine Limasol limanı çevresinde dolaştı.

Türkiye'den anında sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Sahada ve masada gerekli adımları atılacaktır, Türkiye kendi ve KKTC'nin haklarını korumakta kararlıdır" diye açıklama yaptı. Türkiye ayrıca, Türk kıta sahanlığını ihlal etmeyi planlayan Rumların NAVTEX'ini karşı NAVTEX yayınlayarak 'geçersiz' ilan etti.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

TÜRKİYE'DE NAVTEX İLANI NEREDEN YAPILIR?

Türk karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri fark etmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

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Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Navtex ne işe yarar ve neden ilan edilir?
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