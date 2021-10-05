2010 yılından bu yana uygulanan Pedagojik Formasyon programı geçtiğimiz yıl kaldırılmış, mevcut sertifikaların geçerliliğinin korunacağı ancak yeni mezunlar için farklı bir sisteme geçileceği duyurulmuştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim için hazırlıklar başladı. Öğretmen adayları "Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı, kimler alabilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Pedagojik formasyon veren üniversiteler ve başvuru tarihleri haberimizde.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇIKLANDI

YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.