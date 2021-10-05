Pereira 10 üzerinden 8’i hak ediyor

ALİ GÜLTİKEN
Şu anda lider takımın teknik adamından bahsediyorsak, notu 10 üzerinden 8. Ama kendisi de farkında, hâlâ alması gereken yol var.
GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira risk aldı, kazandı ve önünü açtı. Şimdi hareket alanı var. Kazanamadığı maçları inceleyip, eksiklerini tespit etmeli.
LEVENT TÜZEMEN
Portekizli teknik adam kazanmaya devam ediyor. Ligin tepesinde F.Bahçe oturuyor. Pereira kazandığı sürece sorun yaşamaz.
SORU: Fenerbahçe oyun olaraktatmin etmiyor.. Ama bir gerçek varki lider.. Zirvedeki takımın teknikdirektörü olarak Pereira başarılı mı?10 üzerinden notu kaç? ALİ GÜLTİKEN: Şu anda lider takımınteknik adamından bahsediyoruz, 10üzerinden 8'i hak ediyor. Kendisi de farkında,hâlâ alması gereken yol var.Ama bu yapılanma sürecinigeçirirken kazanıyor olmasıbirçok şeyi yerine oturtuyor.İşin önemli tarafıoyuncuların işin sorumluluğunualması. Gelinennoktaya baktığımızdakazanan takım içindeolmak oyuncuları daha çokmotive ediyor ve birleştiriyor.Bu, büyüyerek devam edecek.
BÜLENT TİMURLENK:
Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken F.Bahçe'de Guardiola da olsa, Pereira da olsa şampiyon yapamayan hocanın ömrü bir sezon. F.Bahçe puan tablosunun zirvesinde. Son 3 maçını da 2-1 kazandı. Önünde de Trabzon, Alanya ve Konyagibi zorlu bir seri var. Kapanantakımlar karşısındaki hücum verimsizliğiniOlympiakos ortaya çıkarmıştı. Pereira, bunu çözmek için sürekli olarak isimleri değiştiriyor. Kazanınca haklı. Amabu oyunda şampiyonlukkokusu var mı derseniz,şimdilik yok.
LEVENT TÜZEMEN:
Pereira'ya yönetim takımı teslim etti, 'Eti senin, kemiği benim' dedi. Pereira, tercihlerinden ve oyun anlayışından dolayı çok eleştiriliyor. Ama Portekizli hoca kazanmaya devam ediyor. Ligin tepesinde F.Bahçe var. Pereira kazandığı sürece sorun yaşamaz.
ŞİMDİ FIRSATI VAR
GÜRCAN BİLGİÇ: Bütün hedef takımlar kazanmanın önemli olduğu dönemden geçtiler. F.Bahçe geçensezonlarda çok iyi oynuyordu,puan kaybediyordu. Lider olmakönemli. Genç kadroyu daha kolay inandırır ve konsantre edersiniz. Pereira çok risk aldı, kazandı ve önünü açtı. Şimdi hareket alanı var. Kazanamadığı maçları inceleyip, eksiklerini görmeli. Sahada çalışarak bunları düzeltecek zamanları olmadığını söyledi. Şimdibu olanak da elinde.10 üzerinden 8veririm.
GÜVEN MİLLİ TAKIM'IN BIRINCI GOLCÜSÜ OLUR
SORU: Beşiktaş gençleriyle, yedekleriylekazandı. Güven'in patlamasıiçin yorumunuz nedir?
BÜLENT TİMURLENK: Sivasspormaçında karakterli oyun ve mücadeleninüstüne, yapması gerekenleri uzun zamandıryapmayan Güven'in yaptıklarıyla kazandılar.Milli Takım arasını kimse SergenYalçın kadar iple çekmemiştir. Evindeoynayacağı Sporting karşılaşmasıdevam-tamam maçı niteliğinde. Budönemde yük Josef ve Batshuayi'nin üzerinebindi. Yalçın'ın elindeki kadro kalitesirakiplerinin önünde. Ümit ediyorum,Portekiz takımına karşı düzgün birzemine çıkar Beşiktaş.
LEVENT TÜZEMEN:
Beşiktaş, sakatların bol olduğu dönemi az kayıpla geçti. Sergen hoca,tam takımakavuştuğundaBeşiktaş'ı izleyenlerbüyükkeyif alır. Güven muhteşem bir golcü. Verilen şansı kullandığı sürece Avrupa kulüpleri peşine takılır. Ancak Güven'in sorunu, biraz gamsız ve gençliğinden dolayı da eğlenmeyi çok seviyor. Güven sadece Beşiktaş'ın değil, bu formuyla Milli Takım'ın da birinci golcüsü olur.
GERÇEK YERİNİ BULDU
GÜRCAN BİLGİÇ: Sakatlık sayıları Beşiktaş'ın rakiplerinin ağzını sulandırdı. "Yener miyiz?" diye düşünerek oynadılar ve bu da forvetlerin işine yaradı. Batshuayi üstüne yoğunlaşınca rakipdefans, Güven kendini unutturdu veiki mükemmel gol attı. Bu maçlar fırsattır. Genç futbolcu da bunu iyi değerlendirdi ve artık Beşiktaş kadrosunda kendine yer açtı. Elbette genç Rıdvan'ın da mücadelesini, kendi kalesine gol attıktan sonra hatasını onarmak için gösterdiği çabayı da göz ardı etmemek gerekir. Karakter gösterdi.
ALİ GÜLTİKEN: Güven'in Şenol hoca ile de başarılı olduğu dönemlere baktığımızda yine ofansif kanat oyuncusu olarak görev aldığını görüyoruz. Oradan içeri merkez bölgesinekat ettiğinde çok dahaetkili bir oyuncu. Yani Larin'in başka bir versiyonu. İkisi de santrfora koyduğunuzda Beşiktaş kalibresinin altında kalan oyuncular ama ikinci bir golcü olarak konumlandırdığınızda bu kadar güzel işleri de yapan oyuncular. İşin özü, doğru pozisyondaoynatmaktan geçiyor.
PALABIYIK İLE BİTİGEN KIRLARDA DOLAŞSIN!
SORU: G.Saray,Rize'de 101. dakikadabulduğu golle kazandı..Bu gol öncesi 3 faul olduğutartışıldı. Hakem Ali Palabıyıkgolü verdi. Ne diyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Eğer MHKhakemlerden kuruluysa Ali Palabıyıken az beş maç dinlenmeli. SadeceG.Saray'ın attığı son saniye golündedeğil, Rizespor'un ilk golü öncesindede faul var. Muslera ve Mostafa ikincisarılardan, Rizesporlu Sabo direktkırmızı kartla atılmalıydı. VAR hakemiAbdulkadir Bitigen ile birlikte el elebiraz kırlarda dolaşmaya çıksınlar.
BÜLENT TİMURLENK: Gol anormal,ondan daha anormal olan birşey varsa Ali Palabıyık ve VAR hakemiBitigen'in ta kendisi. Rize'nin ilk golüöncesi Berkan'a yapılan faulü, sonrapenaltıyı VAR odasındaki Bitigen göremedi.Kendisinin İtalyan medyasınıneleştirdiği Cüneyt Çakır'ınMilan-A.Madrid maçındaki VARhakemi olduğunu da hatırlatırım.Hep söylüyorum, VAR kadrosu ligdemaç yönetmemeli. Birbirlerini kollarkentakımları yakıyorlar.
LEVENT TÜZEMEN: Tüm eskihakemleri dinledim ve ortak bir kararaldıklarına tanık olmadım. Örneğin;Erman Toroğlu, G.Saray aleyhine verilenpenaltı ile Diagne'nin Morutan'aattırdığı gol öncesi oluşan 3 pozisyoniçin de "Ben hiçbirine düdük çalmazdım"dedi. Bazı hocalar, G.Saray'ın yediğiilk gol öncesi Berkan'a faul yapıldığınısöyledi. Hatta Selim'in vücudunubüyüterek penaltı yaptığı konusundafikir yürüttü. Bazıları da Halil'in rakibinefaul yaptığını, Diagne'niniki rakibini geçerken faulyapmadığını vurguladı.Benim tek yorumumvar; Muslera kırmızıkart görmeliydi.
ALİ GÜLTİKEN: Hem G.Saray'ın hem de Rize'ninki hakem yorumuna giren pozisyonlar. Hakem kararlı göründü, biz de bunu kabul etmeliyiz.
TAKIMIN PARÇASI YAPMALI!
SORU: Mesut Özil 40 dakika ısındı, oyunagirmedi. SABAH Spor foto muhabiri MustafaNacar'ın, Mesut fotoğrafları her şeyin özetigibiydi. Mutsuz ve yeleğini yere atan bir yıldızMesut. Pereira mı haklı, Mesut mu?
BÜLENT TİMURLENK: Mesut Özil'in iki maçıiyi oynadıktan sonra grip olması talihsizlik.Ama bu devirde kuvvetli serum takviyeleriyleoyuncular genelde maça yetiştirilirler.F.Bahçe, Olympiakos maçındaMesut'u aradı. Önceki gün de Mesutaradığı formayı ısınırken bulamadı.Bu takımın en kaliteli futbolcuları Mesut,İrfan, Sosa, Valencia ve Gustavo. Sonuncususezon başından beri didinip duruyor. Mesut baştaolmak üzere işte bu kalanların devreye girmesigerek. Fenerbahçe şampiyon olacaksa sahadaMesut'a ihtiyacı var.
ALİ GÜLTİKEN: Her oyuncu eşittir ama bazıoyuncular özeldir. Mesut gibi bir oyuncuyuoyuna almayacaksanız, bu kadar uzunbir süre kenarda ısınmaya devamettirmeniz, bugün işler iyi giderkenes geçilebilir ama en ufak bir sıkıntıdabüyük bir problem olarak teknikadamın önüne gelir.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira,F.Bahçe'yi Mesut'a dayalı bir takım halinegetirmek istemiyor. Ancak Mesut performans olarakPereira'nın koyduğu kurallara cevap verebilirserahatlıkla oynar ve çok katkı yapar. Mesut yeleği atacağına,'Ben nerede hata yapıyorum' diye kendinesormalı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Mesut elbetteoynamak isteyecek. Kadıköy'de seyircininönünde sahada olmak önemli.Bu durum hayal kırıklığı yaratmıştır.Hatay'da da vücut dili iyi değildi.Pereira'nın artık Mesut'u vehatta İrfan Can'ı tekrar takımınbir parçası yapması lazım.Çünkü kaliteye ihtiyacı var.
GÜRCAN BİLGİÇ: Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor. Dolayısı ile giren-çıkan futbolcular olacak ama duruş değişmeyecek. Tuğlaların doğru yerleştirildiği bir sezon yaşıyorlar.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor'un son 3 maçı da haftanın en iyi maçıydı. Pozisyonu bol ama Avcı'nın kariyerine ters düşecek şekilde kalesine fazla hücum girişimi yapılan bir takım izledik. Problem sol bekte ve bitirilemeyen hücumlardan yavaş geri dönmekte. Bu yüzden Trabzonspor-F.Bahçe maçı çok ilginç olacak.