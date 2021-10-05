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Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:58 Son Güncelleme: 5.10.2021 09:52

Pereira gol sorununu çözemiyor! Fenerbahçe zirvede olmasına rağmen...

Pereira gol sorununu çözemiyor! Fenerbahçe zirvede olmasına rağmen...

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu. Sarı-lacivertli takım 8 maçta 19 puan toplayarak milli araya liderlik koltuğunda girdi. Kanarya 8 müsabakada rakip kaleye 12 bırakırken, santrfor bölgesinde katkı alamaması dikkat çekti. Fenerbahçe'de sadece Valencia 2 gol atarken, diğer golcüler sessiz kaldı.

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, gol yollarında büyük sorun yaşıyor. Rakip fileleri 12 gol bırakan sarı-lacivertliler zirvede olmasına rağmen rakipleri; Galatasaray (13), Beşiktaş (16) ve Trabzonspor'dan (16) daha az gol attı.

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu.

Sarı-lacivertliler, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı. 12 gol atan Kanarya, santrfor bölgesinde oynayan oyuncular arasından sadece Valencia'dan 2 gol katkısı aldı.

Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı.

Giresun'da Ferdi ve Mesut, Hatay'da Rossi ve Novak, Kasımpaşa'da ise ikinci forvet olarak görev alan Berisha ve Gustavo golleri kaydetti.

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Pereira gol sorununu çözemiyor! Fenerbahçe zirvede olmasına rağmen...
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