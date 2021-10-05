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Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:15 Son Güncelleme: 5.10.2021 08:16

POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

8 bin asıl aday alımının yapılacağı polis alımı mülakatlarının tamamlanmasının ardından gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. POMEM mülakat sonuçları için değerlendirme KPSS puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınavının yüzde 25’i ve son olarak ise mülakat sınavının yüzde 50’sinin toplamı alınarak oluşturuluyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak olan 27.Dönem POMEM sınav sonuçları için resmi açıklama bekleniyor.

Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği polis alımı mülakat aşamasının tamamlanması ile birlikte gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak olup adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçları ile sonuç bilgisi verilmeyecek. Yapılacak değerlendirme aşamalarının ardından 27.Dönem POMEM sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

POLİSLİK POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

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27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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