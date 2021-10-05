Prim pazarlığı yok!

MilliTakımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, prim sisteminde yeni bir düzenlemeye gideceklerini belirtip, "Şeffaf bir prim sistemimiz olacak. Başkanımız liderliğinde bir prim sistemi oluşturacağız. Her şey şeffafve net olacak. Pazarlığa açıkolmayacak. Dünya Kupası'na gidersekbir jest olacaktır. Ama Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu çok net olacak. Maç maç ve bir katılma primi olacaktır. O da paylaşılacak ve hiçbir tartışmaya açık olmayacak" dedi. Milli Takım'a Alman ekolü getirme gibi bir düşüncede olmadıklarını da vurgulayan Altıntop, "Hedefimizkısa vadede DünyaKupası'na katılmak.Orta vadede AvrupaŞampiyonası'nda yeralmak" diye konuştu.