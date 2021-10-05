Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 5.10.2021 07:11

Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıt bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullanan binlerce vatandaş, sosyal medyadaki zamlı Philip Morris sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi…

Alınan kararla beraber sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenirken sosyal medya üzerinden sigara zammı iddiaları binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Philip Morris sigalarında birer TL'lik artış yaşandığı kaydedildi. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı fiyat listesi ise yayımlandı. İşte 2021 Güncel sigara fiyatları ve zam mı geldi? Sorusuna ait detaylar…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor...
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
SON DAKİKA: İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş, sorun mu var?
Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremedi! İlk resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA