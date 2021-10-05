Alınan kararla beraber sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenirken sosyal medya üzerinden sigara zammı iddiaları binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Philip Morris sigalarında birer TL'lik artış yaşandığı kaydedildi. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı fiyat listesi ise yayımlandı. İşte 2021 Güncel sigara fiyatları ve zam mı geldi? Sorusuna ait detaylar…
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Medley: 12,5 lira