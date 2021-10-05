Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, Süper Lig'in zirvesinde oturan Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira'nın performansı hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Usta kalemlerin gündeminde Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, Fenerbahçe'de yedek kalan Mesut Özil, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ile Trabzonspor'un ligdeki başarılı performansı da vardı. İşte son dakika haberinin detayları...
- Fenerbahçe oyun olarak tatmin etmiyor... Ama bir gerçek var ki lider... Zirvedeki takımın teknik direktörü olarak Pereira başarılı mı? 10 üzerinden notu kaç?
ALİ GÜLTİKEN: Şu anda lider takımın teknik adamından bahsediyoruz, 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Kendisi de farkında, hâlâ alması gereken yol var. Ama bu yapılanma sürecini geçirirken kazanıyor olması birçok şeyi yerine oturtuyor. İşin önemli tarafı oyuncuların işin sorumluluğunu alması. Gelinen noktaya baktığımızda kazanan takım içinde olmak oyuncuları daha çok motive ediyor ve birleştiriyor. Bu, büyüyerek devam edecek.
BÜLENT TİMURLENK: Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken F.Bahçe'de Guardiola da olsa, Pereira da olsa şampiyon yapamayan hocanın ömrü bir sezon. F.Bahçe puan tablosunun zirvesinde. Son 3 maçını da 2-1 kazandı. Önünde de Trabzon, Alanya ve Konya gibi zorlu bir seri var. Kapanan takımlar karşısındaki hücum verimsizliğini Olympiakos ortaya çıkarmıştı. Pereira, bunu çözmek için sürekli olarak isimleri değiştiriyor. Kazanınca haklı. Ama bu oyunda şampiyonluk kokusu var mı derseniz, şimdilik yok.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'ya yönetim takımı teslim etti, 'Eti senin, kemiği benim' dedi. Pereira, tercihlerinden ve oyun anlayışından dolayı çok eleştiriliyor. Ama Portekizli hoca kazanmaya devam ediyor. Ligin tepesinde F.Bahçe var. Pereira kazandığı sürece sorun yaşamaz.
ŞİMDİ FIRSATI VAR
GÜRCAN BİLGİÇ: Bütün hedef takımlar kazanmanın önemli olduğu dönemden geçtiler. F.Bahçe geçen sezonlarda çok iyi oynuyordu, puan kaybediyordu. Lider olmak önemli. Genç kadroyu daha kolay inandırır ve konsantre edersiniz. Pereira çok risk aldı, kazandı ve önünü açtı. Şimdi hareket alanı var. Kazanamadığı maçları inceleyip, eksiklerini görmeli. Sahada çalışarak bunları düzeltecek zamanları olmadığını söyledi. Şimdi bu olanak da elinde. 10 üzerinden 8 veririm.
GÜVEN A MİLLİ TAKIM'IN BİRİNCİ GOLCÜSÜ OLUR
- Beşiktaş gençleriyle, yedekleriyle kazandı. Güven'in patlaması için yorumunuz nedir?
BÜLENT TİMURLENK: Sivasspor maçında karakterli oyun ve mücadelenin üstüne, yapması gerekenleri uzun zamandır yapmayan Güven'in yaptıklarıyla kazandılar. Milli Takım arasını kimse Sergen Yalçın kadar iple çekmemiştir. Evinde oynayacağı Sporting karşılaşması devam-tamam maçı niteliğinde. Bu dönemde yük Josef ve Batshuayi'nin üzerine bindi. Yalçın'ın elindeki kadro kalitesi rakiplerinin önünde. Ümit ediyorum, Portekiz takımına karşı düzgün bir zemine çıkar Beşiktaş.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş, sakatların bol olduğu dönemi az kayıpla geçti. Sergen hoca, tam takıma kavuştuğunda Beşiktaş'ı izleyenler büyük keyif alır. Güven muhteşem bir golcü. Verilen şansı kullandığı sürece Avrupa kulüpleri peşine takılır. Ancak Güven'in sorunu, biraz gamsız ve gençliğinden dolayı da eğlenmeyi çok seviyor. Güven sadece Beşiktaş'ın değil, bu formuyla Milli Takım'ın da birinci golcüsü olur.
GERÇEK YERİNİ BULDU
GÜRCAN BİLGİÇ: Sakatlık sayıları Beşiktaş'ın rakiplerinin ağzını sulandırdı. "Yener miyiz?" diye düşünerek oynadılar ve bu da forvetlerin işine yaradı. Batshuayi üstüne yoğunlaşınca rakip defans, Güven kendini unutturdu ve iki mükemmel gol attı. Bu maçlar fırsattır. Genç futbolcu da bunu iyi değerlendirdi ve artık Beşiktaş kadrosunda kendine yer açtı. Elbette genç Rıdvan'ın da mücadelesini, kendi kalesine gol attıktan sonra hatasını onarmak için gösterdiği çabayı da göz ardı etmemek gerekir. Karakter gösterdi.
ALİ GÜLTİKEN: Güven'in Şenol hoca ile de başarılı olduğu dönemlere baktığımızda yine ofansif kanat oyuncusu olarak görev aldığını görüyoruz. Oradan içeri merkez bölgesine kat ettiğinde çok daha etkili bir oyuncu. Yani Larin'in başka bir versiyonu. İkisi de santrfora koyduğunuzda Beşiktaş kalibresinin altında kalan oyuncular ama ikinci bir golcü olarak konumlandırdığınızda bu kadar güzel işleri de yapan oyuncular. İşin özü, doğru pozisyonda oynatmaktan geçiyor.
PALABIYIK İLE BİTİGEN KIRLARDA DOLAŞSIN!
- G.Saray, Rize'de 101. dakikada bulduğu golle kazandı.. Bu gol öncesi 3 faul olduğu tartışıldı. Hakem Ali Palabıyık golü verdi. Ne diyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Eğer MHK hakemlerden kuruluysa Ali Palabıyık en az beş maç dinlenmeli. Sadece G.Saray'ın attığı son saniye golünde değil, Rizespor'un ilk golü öncesinde de faul var. Muslera ve Mostafa ikinci sarılardan, Rizesporlu Sabo direkt kırmızı kartla atılmalıydı. VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ile birlikte el ele biraz kırlarda dolaşmaya çıksınlar.
BÜLENT TİMURLENK: Gol anormal, ondan daha anormal olan bir şey varsa Ali Palabıyık ve VAR hakemi Bitigen'in ta kendisi. Rize'nin ilk golü öncesi Berkan'a yapılan faulü, sonra penaltıyı VAR odasındaki Bitigen göremedi. Kendisinin İtalyan medyasının eleştirdiği Cüneyt Çakır'ın Milan-A.Madrid maçındaki VAR hakemi olduğunu da hatırlatırım. Hep söylüyorum, VAR kadrosu ligde maç yönetmemeli. Birbirlerini kollarken takımları yakıyorlar.
LEVENT TÜZEMEN: Tüm eski hakemleri dinledim ve ortak bir karar aldıklarına tanık olmadım. Örneğin; Erman Toroğlu, G.Saray aleyhine verilen penaltı ile Diagne'nin Morutan'a attırdığı gol öncesi oluşan 3 pozisyon için de "Ben hiçbirine düdük çalmazdım" dedi. Bazı hocalar, G.Saray'ın yediği ilk gol öncesi Berkan'a faul yapıldığını söyledi. Hatta Selim'in vücudunu büyüterek penaltı yaptığı konusunda fikir yürüttü. Bazıları da Halil'in rakibine faul yaptığını, Diagne'nin iki rakibini geçerken faul yapmadığını vurguladı. Benim tek yorumum var; Muslera kırmızı kart görmeliydi.
ALİ GÜLTİKEN: Hem G.Saray'ın hem de Rize'ninki hakem yorumuna giren pozisyonlar. Hakem kararlı göründü, biz de bunu kabul etmeliyiz.
MESUT ÖZİL'İ TAKIMIN PARÇASI YAPMALI!
- Mesut Özil 40 dakika ısındı, oyuna girmedi. SABAH Spor foto muhabiri Mustafa Nacar'ın, Mesut fotoğrafları her şeyin özeti gibiydi. Mutsuz ve yeleğini yere atan bir yıldız Mesut. Pereira mı haklı, Mesut mu?
BÜLENT TİMURLENK: Mesut Özil'in iki maçı iyi oynadıktan sonra grip olması talihsizlik. Ama bu devirde kuvvetli serum takviyeleriyle oyuncular genelde maça yetiştirilirler. F.Bahçe, Olympiakos maçında Mesut'u aradı. Önceki gün de Mesut aradığı formayı ısınırken bulamadı. Bu takımın en kaliteli futbolcuları Mesut, İrfan, Sosa, Valencia ve Gustavo. Sonuncusu sezon başından beri didinip duruyor. Mesut başta olmak üzere işte bu kalanların devreye girmesi gerek. Fenerbahçe şampiyon olacaksa sahada Mesut'a ihtiyacı var.
ALİ GÜLTİKEN: Her oyuncu eşittir ama bazı oyuncular özeldir. Mesut gibi bir oyuncuyu oyuna almayacaksanız, bu kadar uzun bir süre kenarda ısınmaya devam ettirmeniz, bugün işler iyi giderken es geçilebilir ama en ufak bir sıkıntıda büyük bir problem olarak teknik adamın önüne gelir.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira, F.Bahçe'yi Mesut'a dayalı bir takım haline getirmek istemiyor. Ancak Mesut performans olarak Pereira'nın koyduğu kurallara cevap verebilirse rahatlıkla oynar ve çok katkı yapar. Mesut yeleği atacağına, 'Ben nerede hata yapıyorum' diye kendine sormalı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Mesut elbette oynamak isteyecek. Kadıköy'de seyircinin önünde sahada olmak önemli. Bu durum hayal kırıklığı yaratmıştır. Hatay'da da vücut dili iyi değildi. Pereira'nın artık Mesut'u ve hatta İrfan Can'ı tekrar takımın bir parçası yapması lazım. Çünkü kaliteye ihtiyacı var.
SON 3 HAFTANIN EN İYİSİ TRABZON
- Avcı ve Trabzonspor için ne söylersiniz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Ligde oyunu–sistemi olan tek takım Trabzonspor. Dolayısı ile giren-çıkan futbolcular olacak ama duruş değişmeyecek. Tuğlaların doğru yerleştirildiği bir sezon yaşıyorlar.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor'un son 3 maçı da haftanın en iyi maçıydı. Pozisyonu bol ama Avcı'nın kariyerine ters düşecek şekilde kalesine fazla hücum girişimi yapılan bir takım izledik. Problem sol bekte ve bitirilemeyen hücumlardan yavaş geri dönmekte. Bu yüzden Trabzonspor-F.Bahçe maçı çok ilginç olacak.