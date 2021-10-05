ALİ GÜLTİKEN: Şu anda lider takımın teknik adamından bahsediyoruz, 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Kendisi de farkında, hâlâ alması gereken yol var. Ama bu yapılanma sürecini geçirirken kazanıyor olması birçok şeyi yerine oturtuyor. İşin önemli tarafı oyuncuların işin sorumluluğunu alması. Gelinen noktaya baktığımızda kazanan takım içinde olmak oyuncuları daha çok motive ediyor ve birleştiriyor. Bu, büyüyerek devam edecek.