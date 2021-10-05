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Giriş Tarihi: 5.10.2021 19:54 Son Güncelleme: 5.10.2021 20:35

Son dakika: Cristiano Ronaldo için olay sözler! "Manchester United için bir problem..."

Son dakika: Cristiano Ronaldo için olay sözler! Manchester United için bir problem...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de son 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Manchester United'da Cristiano Ronaldo'ya yönelik eleştiriler devam ediyor. Ronaldo'nun Manchester United için bir problem olduğunu vurgulayan Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Portekizli yıldız hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Manchester United, son 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi ilk maçında da Young Boys'a yenilen Kırmızı Şeytanlar'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ye yönelik eleştiriler devam ediyor.

Son olarak Premier Lig'de Everton ile 1-1 berabere kalan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise Villarreal'i Ronaldo'nun son dakika golüyle yenmişti.

Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys mağlubiyetinin ardından Lig Kupası'nda West Ham'a yenildi. Sonrasında ise Premier Lig'de Aston Villa'ya mağlup oldu.

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Cristiano Ronaldo'nun varlığı Manchester United'da bir problem olduğunu söyledi.

The Telegraph'a konuşan eski İngiliz savunmacı şöyle konuştu;

"RONALDO BİR PROBLEM OLARAK EKLENDİ"

"Manchester United, bir bütün olmaktan ziyade bireysel bir takım olarak kalıyor. Cristiano Ronaldo, bunu düzeltmek yerine tam tersi şekilde problem olarak eklendi.

Bu nedenle Manchester United, parlak bir kadroya rağmen henüz diğer üç takımın seviyesinde değil.

Son iki iç saha maçında beş puan kaybetmek, devam eden tutarsızlığın altını çizdi.

"MANCHESTER CİTY YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM"

Manchester City hala yenilmesi zor bir takım. Sergio Agüero ayrıldıktan sonra onlarla alakalı bir soru işareti vardı, ancak Pep Guardiola için işler her zamanki gibi kolay.

En zorlu iki deplasmana gittiler ve dört puan alarak ligde favori olduklarını tekrar gösterdiler."

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda çıktığı 6 maçta 5 gol attı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo için olay sözler! "Manchester United için bir problem..."
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