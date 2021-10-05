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Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:13 Son Güncelleme: 5.10.2021 08:14

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi? İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

Facebook, Whatsapp ve Instagram’a erişim sorunu düzeldi mi? İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

Whatsapp ve İnstagram neden açılmıyor? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve Whatsapp'a ulaşmazken, İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılımıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek soruları araştırılıyor. Yaşanan bu sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılımıyor? İşte detaylar;

Instagram ve Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor soruları milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor. Peki Instagram ve Whatsapp çöktü mü, Instagram ve Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.

Peki, Whatsapp ve İnstagram neden açılmıyor?

İşte detaylar;

ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.

Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor | Video

İLK AÇIKLAMA GELDİ: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Instagram, WhatsApp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. 'WhatsApp' ve 'Çöktü' etiketiyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Facebokk, WhatsApp ve Instagram'a yaklaşık olarak 15 dakikadır erişim sağlanamıyor. Şirketten henüz konuyla ilgili olarak açıklama yapılmadı.

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