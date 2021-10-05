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Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:10

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvurusu nasıl yapılır, mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvurusu nasıl yapılır, mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen olarak MEB bünyesinde görev almak isteyenler başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. 8 Eylül’de tamamlanacak olan ön başvuru süreci için son günlere girildi. Başvuru ekranına erişemeyen adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusu da araştırılıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili son açıklamalar.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için ön başvurular alınıyor. Bakanlığın başvurular için belirlediği süre önümüzdeki günlerde son bulacak. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvurusu nasıl yapılır, sözlü sınav ne zaman yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusu da adayların gündemini meşgul ediyor. İşte sınav tarihi ile başvuru sürecine ilişkin merak edilenler.

MÜLAKAT – SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra başvuru gerçekleştiren adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek.

MEB SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hak kazanan adaylar açık pozisyonlar için görev alacakları okul tercihinde bulunacak. Mülakatlar sonucunda oluşan puana göre öğretmenlerin tercihleri arasından atamaları yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU VE MÜLAKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.Öğretmen ataması için bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması ile harekete geçti. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak gerekmekte.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adayların belge sunmak, başvurularını onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmeyecek.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 takvimde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59) tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvurusu nasıl yapılır, mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
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