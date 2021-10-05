Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları
Giriş Tarihi: 5.10.2021 23:46

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlar ile başlayacak. Cuma günü Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray Konyaspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçı Fenerbahçe Trabzonspor ise Pazar günü akşam oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geride bıraktığımız 8 haftada heyecan son derece yüksek olurken, Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları


SÜPER LİG'DE 9. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma gününe dikkat!
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
SON DAKİKA | Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? Facebook, WhatsApp ve İnstagram çöktü mü, Instagram'a erişim sorunu devam ediyor mu?
Son dakika haberi: İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Yargıtay'dan emsal niteliğinde olan 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
EDHO bu akşam var mı yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA