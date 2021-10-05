Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geride bıraktığımız 8 haftada heyecan son derece yüksek olurken, Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. hafta maçları
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)