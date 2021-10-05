Tarihi başlangıç

Abdullah Avcı ile zirveye yürüyen bordo-mavililer en son 2004-05’te ilk sekiz haftada 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puana ulaşmıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftası değerlendirildiğinde son 17 sezonun en iyi performansına imza attı. Karadenizekibi geçtiğimiz sezon ilk sekizhafta sonunda sadece 6 puandaydı.Ancak Abdullah Avcı'nıngelişinden sonraki süreçte zirveniniddialı takımı olmayıbaşardı. Fırtına bu sezon ilk 8 haftada hiç yenilmezken, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayıp 2004-05'ten sonra en iyi grafiğini yakaladı. Bordo-mavililer, 2004- 2005 sezonunun ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 22 puanla ligin zirvesinde yer alıyordu.
ARZU, İNAT VE MOTİVASYON İŞTE BİZ BUYUZ
TEKNIK direktör Abdullah Avcı 3 puanla döndükleri Kayseri deplasmanının ardından oyuncularına bir konuşma yaparak, "Verdiğinizmücadeleyle gurur duyuyorum ama ayrıcasaygı da duyuyorum. Çünkü motivasyonunuzçok yüksek, inatçı bir kimliğinizvar ve hepsinden önemlisi başarmak,başarılı olmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmakistiyorsunuz. İşte biz buyuz. Milliarada herkes iyi dinlensin çünkü çok dahastresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.
TRABZONSPOR'A BİR SPONSOR DAHA GELDİ
TRABZONSPOR, Mekap firması ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu sponsorluk hem Trabzonspor'a hem de Mekap'a hayırlı olsun" dedi. Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender de, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 adet yeni sezon forması satın aldı.
ALTYAPIDAN, MİLLİ TAKIMLARA 8 İSİM
TRABZONSPOR altyapısından yetişen 8 oyuncu, milli davet aldı. Abdülkadir ve Uğurcan A Milli, Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ahmetcan Kaplan, Arif Boşluk, Veysel Sönmezsoy ve Alperen Çelik U19'a çağrıldı. Ayrıca Berat A Milli Takım'a, Muhammet Taha ise Ümit Milli Takım'a gitti.