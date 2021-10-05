Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Telegram nedir, nasıl indirilir, özellikleri neler? Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:25 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:25

Telegram nedir, nasıl indirilir, özellikleri neler? Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır?

Telegram nedir, nasıl indirilir, özellikleri neler? Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır?

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarına erişim sorununun ardından milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp’a alternatif Telegram uygulaması gündeme geldi. Bu kapsamda, mesajlaşma uygulaması olan Telegram nedir, nasıl indirilir soruları yanıt arıyor. Online mesajlaşma uygulaması; Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte App Store ve Google Play üzerinden Telegram indirme yöntemleri.

Dün akşam saatlerinde dünya genelinde sosyal ağlara erişim problemi yaşandı. Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın da çökmesiyle birlikte; pek çok kullanıcı Telegram uygulamasına yöneldi. Aylık 500 milyonun üzerinde kullanıcısı olan uygulama, Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır gibi sorularla inceleniyor. Telegram nedir, nasıl indirilir ve kullanılır sorularının yanıtı haberimizde. İşte bu uygulamanın özellikleri ve merak edilenlerin yanıtı.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir online mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram tüm cihazlarda aynı anda kullanılabilir. Mesajlar, çok sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Telegram bilgisayara ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlara App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir. Ayrıca uygulamanın masaüstü sürümü de bulunuyor.

TELEGRAM KİMİN, ÜCRETLİ Mİ?

Uygulama Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Rusya menşeili olan bu ücretsiz uygulama Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram'ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolai programın teknolojik kısmında yer alıyor.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram indirilir ve uygulama açılır. güncel cep numarası girilir. Telefona gelen onay kodu çıkan ekrana yazılır. Ad, soyad yazılarak bir de profil fotoğrafı eklenir. Böylece uygulama kaydı tamamlanır. Menü seçeneğine tıklanarak yeni grup, yeni kanal oluşturulabilir ve arama yapılabilir. Uygulama PC'lerde, Android ve iOS'ta kullanılabilir.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ

Telegram ile mesaj, fotoğraf, video ve çeşitli türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruba veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberindeki kişilere yazılabilir ve kişiler kullanıcı adlarıyla bulunabilir. Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetler destekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü, Instagram'a erişim sorunu devam ediyor mu?
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika haberi... İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! Altın uzmanı İslam Memiş 3 gelişmeye dikkat çekti
Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 MEB bu ay okullar kapanır mı, son durum nedir?
Yargıtay'dan emsal niteliğinde olan 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Çarpıcı Vitor Pereira sözleri! "Fenerbahçe'de Guardiola da olsa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Telegram nedir, nasıl indirilir, özellikleri neler? Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA