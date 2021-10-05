Telegram nedir, nasıl indirilir, özellikleri neler? Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır?

Dün akşam saatlerinde dünya genelinde sosyal ağlara erişim problemi yaşandı. Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın da çökmesiyle birlikte; pek çok kullanıcı Telegram uygulamasına yöneldi. Aylık 500 milyonun üzerinde kullanıcısı olan uygulama, Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır gibi sorularla inceleniyor. Telegram nedir, nasıl indirilir ve kullanılır sorularının yanıtı haberimizde. İşte bu uygulamanın özellikleri ve merak edilenlerin yanıtı.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir online mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram tüm cihazlarda aynı anda kullanılabilir. Mesajlar, çok sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.