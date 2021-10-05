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Giriş Tarihi: 5.10.2021 21:23

Trabzonspor sponsorunu hedef alan siteye hukuki işlem başlattı!

Trabzonspor sponsorunu hedef alan siteye hukuki işlem başlattı!

Trabzonspor, kulüp sponsorlarından olan Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş’yi hedef alan haber sitesinin sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlattığını açıkladı.

Trabzonspor, kulüp sponsorlarından olan Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan haber sitesinin sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde yer alan, kulübümüz ve kulübümüzün sponsorlarından Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan; gerek gazetecilik gerekse ahlaki hiçbir değeri barındırmayan haberle ilgili olarak haberin yayınlandığı site ve içerikte yer alan sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor sponsorunu hedef alan siteye hukuki işlem başlattı!
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