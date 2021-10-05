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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:05 Son Güncelleme: 5.10.2021 13:05

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! 5 isim dönüyor

DHA
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! 5 isim dönüyor

Trabzonspor'da milli ara sonrası evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma geri dönüyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor. Cezaları biten Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita da takıma dönecek.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

İlk 8 haftayı namağlup zirvenin bir puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, milli ara dönüşü lider Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek zirve koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor.

EKSİKLER DÖNÜYOR
Karadeniz ekibinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma geri dönecek.

Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita'nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle tam kadro çıkmayı planlıyor.

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Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! 5 isim dönüyor
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