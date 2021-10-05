Tv yayın akışı: 5 Ekim 2021 Bugün TV’de ne var, hangi programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Televizyonda yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler dizi film keyfi yapmadan önce tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. 5 Ekim akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki Bugün TV'de ne var, hangi programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı listesi 5 Ekim 2021