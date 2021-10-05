Üniversiteler kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Üniversiteler kapanır mı?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından görüşülen konuları sosyal medya üzerinden duyurdu. Görüşülen konular arasında okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yer alıyordu. Açıklamada; yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı, okulların kapatılmaması konusunda ısrarcı olunduğu duyuruldu. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte vakaların nasıl seyredeceğine ilişkin gelen soruya yanıt veren Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını ve bu durumun vaka sayılarına bir etkisinin olacağını söyledi.

Okulların açık olmasının 0-17 yaş aralığında görülen vaka sayılarına etki ettiğinin altını çizen Koca " Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. " dedi.

Üniversitelerin açık kalmasını düşündüklerini ifade eden Koca, tedirgin olacak bir durum olmadığını vurguladı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak, ikili eğitim, hafta sonu eğitim gibi alternatiflerin denenmesi ve her haliyle okulların açık olmasını düşündüklerini kaydeden Koca " Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.