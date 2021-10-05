Windows 11 çıktı mı, nasıl indirilir? Windows 11 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler?

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11, genel itibarıyla yüksek gereksinimler talep ediyor. Microsoft tarafından desteklenen CPU, TPM 2.0 ve Secure Boot bu gereklilikler arasında yer alıyor. Windows 11 hangi cihazlar için kullanılabilir, nasıl indirilir ve kurulur gibi pek çok sorunun cevabını paylaştık.

WİNDOWS 11 HANGİ BİLGİSAYARLARA KURULUR?

Microsoft, Windows 11 ile ilgili tartışmalar devam ederken kullanıcılar için ufak bir uyumluluk denetim aracı sunmuştu. Bu denetim aracı, sisteminizde ufak bir test yapıyor ve sistemin Windows 11'e uyumlu olup olmadığını anlamanızı sağlıyor.

Windows 11'i indirmeden önce Windows PC Health Check isimli bu uygulamayı mutlaka indirmeniz ve sistem ya da sistemleriniz için test yapmanız gerekiyor.

WİNDOWS 11 NASIL İNDİRİLİR VE YÜKLENİR?

Windows 11'i Update aracılığıyla yükleme

Bilgisayarınızı açın ve "Başlat" butonuna tıklayın. "Ayarlar" butonuna tıklayın. "Güncelleştirme ve Güvenlik" seçeneğine tıklayın. Sol tarafta yer alan menüde bulunan "Windows Update" menüsünde bulunduğunuzdan emin olun. Bilgisayarınız destekliyorsa, önünüzdeki ekranda Windows 11'in indirilebileceğini göreceksiniz. Sisteminiz desteklemiyorsa, "Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor." şeklinde bir uyarı görürsünüz. İndirme işlemlerini yaptıktan sonra tıpkı Windows 10 güncellemesi yapıyor gibi yönergeleri takip edin ve Windows 11'in yüklemesini tamamlayın.

Windows 11'i temiz kurulum ile yükleme

Microsoft'un Windows 11 indirmek için oluşturduğu internet sitesine ulaşın.

"Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma" başlığı altında bulunan "Hemen indirin" seçeneğine tıklayın.

Microsoft'un Windows 10'da da kullanılan işletim sistemi indirme yardımcısını (Microsoft Creation Tool) açın.

Uygulama içerisinde ilerleyerek sisteminizle uyumlu Windows 11 seçeneğini indirmeye başlayın.

İndirdiğiniz ISO dosyasını Rufus gibi uygulamalar aracılığıyla bir USB belleğe yükleyin. (Dilerseniz bu dosyaları doğrudan DVD'ye de yazdırabilirsiniz.)

Sisteminizi açarken USB bellek ya da DVD üzerinden boot yapın.

Microsoft'un yükleme talimatlarını takip edin.

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