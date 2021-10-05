Yusuf Yazıcı’nın menajerinden açıklama geldi! Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti

"YUSUF YAZICI, LILLE İÇİN PROJE"

Lille yönetiminin Yusuf Yazıcı'ya bir proje gözüyle baktığını söyleyen Cebeci, "Hem yönetim hem teknik kadro Yusuf'un takımlarında olmasından memnun. Onun hem saha içi, hem de saha dışı katkısına derece önem verdiklerini söylediler. Yusuf'a bir proje olarak baktıklarını ve ellerinden çıkarmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, gelecek planlamalarında da Yusuf'un önemli bir yerde olduğunu eklediler. Yusuf geçen sezonki performansıyla tüm Avrupa'ya ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösterdi. Hedefi daha fazlasını yapmak. Onun zihninde bir sınır yoktur. Hep hayal kurar ve o hayaller için çalışır. Bu sezon bittiğinde yine onun başarılarını konuşacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu.