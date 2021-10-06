Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek parası bitti mi? e devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:48 Son Güncelleme: 6.10.2021 14:48

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek parası bitti mi? e devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek parası bitti mi? e devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal hizmet Bakanlığı tarafından 1100 TL sosyal yardım başvuruları başlamıştı. Geçtiğimiz sene 1000 TL olarak verilen miktar 3.faz dönemi ile birlikte 2021 yılında 1100 TL pandemi sosyal destek parası olarak duyurulmuştu. Yardım parası için başvuruların bitip bitmediği araştırılıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek parası bitti mi? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı ve tüm detaylar…

1100 TL sosyal yardım parası ile ilgili sorgulamalar Ekim ayında araştırılıyor. Bakanlık tarafından yürütülen destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar E Devlet başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Salgının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek parası bitti mi? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı…

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Öte yandan başvuru ekranı halen açık olduğundan kişiler e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek parası bitti mi? e devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı
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