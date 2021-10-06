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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:21 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:21

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri: Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri: Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

Her yıl 6 Ekim tarihinde kutlanan İstanbul’un Kurtuluş günü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. Bu güzel ve anlamlı günde metropolde yaşayanlar sevdiklerine kurtuluş gününe ilişkin mesajlar ve sözler göndermek isteyerek “6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altında derlediğimiz Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini bulabilir, sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ve SMS olarak gönderebilirsiniz. İşte detaylar.

"6 Ekim İstanbul'un Kuruluş Günü" metropolde pek çok etkinlikle ve törenle kutlanacak. Bu güzel ve öneli günde sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyen İstanbullular, "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri" ile ilgili araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;

  • Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı, Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul..! İstanbul'un kurtuluş günü kutlu olsun.
  • "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 98 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
  • İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

  • İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, saygıyla anıyorum.
  • İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!
  • Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

  • İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!
  • İstanbul çok önemli manevi enerji alanlarına sahip olup gizemli ve tarihi dokusuyla her devrin izlerini resmeder gibidir..6 Ekim 1923 "Geldikleri gibi gittiler!" İstanbul'un kurtuluş bayramını kutluyorum!

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6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri: Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri
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