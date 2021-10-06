6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri: Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

"6 Ekim İstanbul'un Kuruluş Günü" metropolde pek çok etkinlikle ve törenle kutlanacak. Bu güzel ve öneli günde sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyen İstanbullular, "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri" ile ilgili araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;