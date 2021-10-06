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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:16 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:16

ALES sonuçları erken açıklanır mı, nereden öğrenilir? ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları erken açıklanır mı, nereden öğrenilir? ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belirtilen tarihte tamamlandı. Yılda iki kez düzenlenen sınavın ikincisi olan ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar ise ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Öte yandan; 2021 ALES sonuçları için ÖSYM tarihi verdi. Peki; ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece yönelik bilgiler.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ALES sonuçları, söz konusu sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, ALES sınav sonuçları için tarihi açıklarken sınav sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. 2021 ALES sınav sonuçları Ekim ayında açıklanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES sonuçları erken açıklanır mı, nereden öğrenilir? ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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