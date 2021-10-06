Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:07 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:07

ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar?

ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar?

Akademik Personel olmak isteyenler ve lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin girmekle yükümlü olduğu ALES/3 sınavı ile ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. ALES/3 ne zaman, başvuruları hangi tarihte, sınav ücreti ne kadar? soruları üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan ALES/3 ne zaman, başvuruları hangi tarihte, sınav ücreti ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

ALES/3 sınavının yapılacağı tarih sınava girecek olan adaylar tarafından merak edilerek ALES/3 ne zaman, başvuruları hangi tarihte, sınav ücreti ne kadar? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ALES/3 NE ZAMAN, BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınav tarihi ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;



ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2021 ALES-3 sınav tarihi ve başvuru tarihi ve sonuç açıklama tarihleri şöyle;

Sınav Tarihi: 21 Kasım 2021
Başvuru Tarihleri: 6 Ekim 2021 - 14 Ekim 2021
Geç Başvuru Tarihleri: 21 Ekim 2021 – 21 Ekim2021 saat 23:59'a kadar.
Sonuç açıklama tarihi: 16 Aralık 2021



ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzunda sınav ücretinin 145 Türk Lirası olduğu açıklandı.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammından son dakika: 6 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi, yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Fahiş fiyata karşı bir yeni adım daha: Artık o ürünleri satamayacaklar
Son dakika haberler: Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den üzen haber!
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününe odaklandı!
SON DAKİKA | Emeklilikte kritik bilgiler SABAH'ta: Yaş sınırı aranmıyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı! ABD'den akılalmaz Patriot teklifi
Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...
Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...
Son dakika: Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Dev plan hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA