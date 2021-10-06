ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar.

ALES/3 sınavının yapılacağı tarih sınava girecek olan adaylar tarafından merak edilerek ALES/3 ne zaman, başvuruları hangi tarihte, sınav ücreti ne kadar? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ALES/3 NE ZAMAN, BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınav tarihi ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;