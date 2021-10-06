ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar.

ALES/3 sınavının yapılacağı tarih sınava girecek olan adaylar tarafından merak edilerek ALES/3 ne zaman, başvuruları hangi tarihte, sınav ücreti ne kadar? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
ALES/3 sınav tarihi ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;
ÖSYM sınav takvimine göre 2021 ALES-3 sınav tarihi ve başvuru tarihi ve sonuç açıklama tarihleri şöyle;
Sınav Tarihi: 21 Kasım 2021
Başvuru Tarihleri: 6 Ekim 2021 - 14 Ekim 2021
Geç Başvuru Tarihleri: 21 Ekim 2021 – 21 Ekim2021 saat 23:59'a kadar.
Sonuç açıklama tarihi: 16 Aralık 2021
ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzunda sınav ücretinin 145 Türk Lirası olduğu açıklandı.