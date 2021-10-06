Altay Bayındır’a Avrupa’dan talip! Görüşmek için İstanbul’a geliyorlar...

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 8 haftadan sonra kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe'de gündem Altay Bayındır…
Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos'a karşı kaybedilen maçta Altay'ın kurtarışları sonrası taraftarlar kaleciyi alkışlayarak moral verdi.
AVRUPA TAKIMLARI ONU YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Altay'ın başarılı performansı sonrası Milli takıma kadar yükselmesinin ardından Avrupa takımları da genç kaleci için harekete geçti.
AJAX, ALTAY BAYINDIR HAREKETE GEÇİYOR
Altay Bayındır için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Hollanda basınında yer alan bir habere göre, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi de olan Ajax'ın 23 yaşındaki Altay Bayındır için harekete geçtiği iddia edildi.
İSTANBUL'A GÖRÜŞMEYE GELECEKLER
Ajax kulübünün Altay için ısrarcı olduğu ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Ligde son maçını kaybeden Ajax'ta kaleci Onana'nın İnter'e transfer iddialarının ardından yeni kaleci için harekete geçildi.
MARC OVERMARS YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın ise uzun süredir yakından takip ettiği ve beğenerek izlediği Altay Bayındır'ı transfer listesine koyduğu ve kısa bir süre içerisinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
ALTAY İÇİN OCAK AYINDA GÖRÜŞME YAPILACAK
Ajax'ın deneyimli kalecisi Onana'nın ayrılığı için Inter ile anlaşmaya varan Hollanda temsilcisinin, 25 yaşındaki kalecinin yerine 2 ismi listesine yazdığı ifade edildi.
Ocak ayında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edilirken, bir diğer kaleci adayının de Valencia'nın kalesini koruyan Hollandalı kaleci Jasper Cillessen olduğu yazıldı.