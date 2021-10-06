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Giriş Tarihi: 6.10.2021 15:03 Son Güncelleme: 6.10.2021 15:36

Altay Bayındır'a Avrupa'dan talip! Görüşmek için İstanbul'a geliyorlar...

Altay Bayındır’a Avrupa’dan talip! Görüşmek için İstanbul’a geliyorlar...

Süper Lig’in lideri Fenerbahçe, Hatayspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. 8 maçta kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın transferi gündeme geldi. Hollanda’nın en güçlü takımlarından ve Beşiktaş’ın da Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi olan Ajax, Altay için düğmeye bastı. İşte transferin detayları…

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 8 haftadan sonra kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe'de gündem Altay Bayındır

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos'a karşı kaybedilen maçta Altay'ın kurtarışları sonrası taraftarlar kaleciyi alkışlayarak moral verdi.

AVRUPA TAKIMLARI ONU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Altay'ın başarılı performansı sonrası Milli takıma kadar yükselmesinin ardından Avrupa takımları da genç kaleci için harekete geçti.

AJAX, ALTAY BAYINDIR HAREKETE GEÇİYOR

Altay Bayındır için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Hollanda basınında yer alan bir habere göre, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi de olan Ajax'ın 23 yaşındaki Altay Bayındır için harekete geçtiği iddia edildi.

İSTANBUL'A GÖRÜŞMEYE GELECEKLER

Ajax kulübünün Altay için ısrarcı olduğu ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Ligde son maçını kaybeden Ajax'ta kaleci Onana'nın İnter'e transfer iddialarının ardından yeni kaleci için harekete geçildi.

MARC OVERMARS YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın ise uzun süredir yakından takip ettiği ve beğenerek izlediği Altay Bayındır'ı transfer listesine koyduğu ve kısa bir süre içerisinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

ALTAY İÇİN OCAK AYINDA GÖRÜŞME YAPILACAK

Ajax'ın deneyimli kalecisi Onana'nın ayrılığı için Inter ile anlaşmaya varan Hollanda temsilcisinin, 25 yaşındaki kalecinin yerine 2 ismi listesine yazdığı ifade edildi.

Ocak ayında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edilirken, bir diğer kaleci adayının de Valencia'nın kalesini koruyan Hollandalı kaleci Jasper Cillessen olduğu yazıldı.

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Altay Bayındır'a Avrupa'dan talip! Görüşmek için İstanbul'a geliyorlar...
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