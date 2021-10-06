Altın fiyatlarından son dakika hareketliliği: 6 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar anlık merak ediliyor. Son olarak gram altın 500 lira, cumhuriyet altın üç bin lira civarında işlem görüyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir performans ortaya koyan altın fiyatları, bugün düşüş gösteriyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?