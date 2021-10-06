Altın fiyatlarından son dakika hareketliliği: 6 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar anlık merak ediliyor. Son olarak gram altın 500 lira, cumhuriyet altın üç bin lira civarında işlem görüyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir performans ortaya koyan altın fiyatları, bugün düşüş gösteriyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 3.305,00
Satış: 3.355,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 500,74
Satış: 501,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 812,00
Satış: 825,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 451,02
Satış: 468,47
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.625,00
Satış: 1.652,00
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.190,05
Satış: 3.252,87
ATA ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.280,00
Satış: 3.347,00
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ