ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman dizisi ile beraber tarihteki birçok durum ve olay da araştırılmaya başlandı. Bunlardan birisi de Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun hayatı oluyor. Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Peki Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Bala Hatun tarihte var mı, kaç yaşında ve nasıl öldü?