‘Benim oyuncum benim kararım!’

Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları Portekizli hocayı bir hayli sıkmış durumda. Vitor Pereira, her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtip, "Mesut'la da hermaç öncesinde görüşüp durumuylailgili bilgi alıyorum.Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkeskonuşabilir ama son kararbenim. Mesut gibi bir yıldızasahip olmaktan mutluyum,maksimum faydayıalacağım şekildede oynatma kararınasahibim" ifadelerini kullandı.