Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:57 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:57

Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? İşte detaylar

Bugün 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? İşte detaylar

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluş günü sebebiyle İstanbul’da pek çok etkinlik düzenlenecek. Bu anlamlı ve önemli günde İstanbul’da okula gidecek olan öğrenciler ile velileri merak içerisinde Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? ve İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt arıyor. Merak konusu olan İstanbul’da okullar tatil mi? ve İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

İstanbul'un Kurtuluş günü her yıl 6 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu önemli günde İstanbul'da öğrenim gören çok sayıda öğrenci ile velileri İstanbul'da okullar tatil mi? ve İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş gününde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bilgiler şöyle;

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

İşte 2021'in resmi tatil günleri…

  • Yılbaşı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • Ramazan Bayramı

  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü resmi tatiller arasında yer almadığından, İstanbul'da yer alan okullar tam gün eğitim ve öğretime devam edecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününü bekliyor!
Son dakika haberi: 130 bin eleman alınacak!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!
Son dakika: Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray'ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Kadrolu eylemci çıktı
SON DAKİKA! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 okullar kapanır mı ve son durum nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA