Bugün (6 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

İstanbul'un Kurtuluş günü her yıl 6 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu önemli günde İstanbul'da öğrenim gören çok sayıda öğrenci ile velileri İstanbul'da okullar tatil mi? ve İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş gününde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bilgiler şöyle;
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.
İşte 2021'in resmi tatil günleri…
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü resmi tatiller arasında yer almadığından, İstanbul'da yer alan okullar tam gün eğitim ve öğretime devam edecektir.