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Giriş Tarihi: 7.10.2021 06:44

Bugün altın ne kadar oldu? 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL? Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları!

Bugün altın ne kadar oldu? 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL? Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları!

Son haftalarda piyasalardaki hareketlilik altının seyrini de etkiledi. Piyasaların bugünkü durumu 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL sorusuyla inceleniyor. Yatırımcılar ve hediyelik eşya olarak 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek gibi ziynet eşyaları tercih edenler her yeni günde sarı metalin inişli çıkışlı seyrini takip ediyor. Bugün altın ne kadar oldu sorusuyla araştırılan bu konu A Para ile yanıt buluyor. İşte anlık takip ile güncel yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları canlı!

Altındaki hareketlilik özellikle bu ziyneti yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Her gün "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuyla güncel durumu araştıran yatırımcılar, altının gramının hafta başında 500 liranın altına düştüğünü gördü. Dün 502 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün küçük bir değer kaybıyla güne başladı ve dalgalanmayı sürdürdü. Peki, 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL? İşte A Para ile canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları!

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için saat 06:40 itibariyle serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,68

SATIŞ: 469,15

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.287,00

SATIŞ: 3.353,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.330,00

SATIŞ: 3.381,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.213,43

SATIŞ: 3.276,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.622,00

SATIŞ: 1.654,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 811,00

SATIŞ: 827,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,25

SATIŞ: 501,34

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Bugün altın ne kadar oldu? 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL? Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları!
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