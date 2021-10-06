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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:24

DGS ek tercihler ne zaman, ÖSYM kılavuz yayınladı mı? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme ne zaman?

DGS ek tercihler ne zaman, ÖSYM kılavuz yayınladı mı? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme ne zaman?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih tarihleri son dakika açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler gözlerini DGS tercihlerine çevirdi. Üniversite kayıtlarının da 24 Eylül’de sona ermesiyle okullarda kalan boş kontenjanlara ek tercihlerle alım yapılacak. Binlerce aday konuya yönelik olarak DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki DGS ek tercihler ne zaman, ÖSYM kılavuz yayınladı mı? 2021 DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte ek tercih sürecine dair detaylar…

DGS ek tercih tarihleri ile ilgili olarak sorgulamalar sürüyor. Geçen sene 7 Ekim'de açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler de 05 - 11 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlar, yerleştirme sonunda adayların kayıt için başvuru yapmalarıyla belli olacak. Peki DGS ek tercihler ne zaman, ÖSYM kılavuz yayınladı mı? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme ne zaman?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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DGS ek tercihler ne zaman, ÖSYM kılavuz yayınladı mı? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme ne zaman?
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